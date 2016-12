İrfan tamam, Kerim sırada!

AJANSSPOR - Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ve İlker Koç'a önemli açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci'nin tranferiyle ilgili konuşan Saral, "Prensip olarak anlaştık. Devre arası transfer döneminde netleşecek. Detayları çözdükten sonra futbolcu takımımızda yer alacak. Hocamız ve scout ekibimizin raporlarından sonra transfer ettik. Biz talip olduk, transfer gerçekleşti. Biz 1 ay içerisinde küçük görüşmelere başlamıştık ve bu hafta da netleşti. Her şey olabilir. Şu anda kesin %100 bitti diyemiyoruz. Sonuçta biz hedefleri olan bir takımımız, bizim transferde B ve C planımız hazır. Abdullah Hocanın özel bir isteğiydi" dedi.

Kerim Frei ve Yalçın Ayhan ile ilgili olarak ise Saral, "Yalçın'a gelen bir şey yok. Kerim Frei konusunda karar Beşiktaş yönetimi ve Şenol hocada. Biz Kerim'i istiyoruz. Kerim'i satın almak istiyoruz. Devre arasında nokta atışı transfer istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AJANSSPOR