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"Ne mutlu bize"
22 Aralık 2016 , 23:04
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Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz "Şehitlere Saygı Maçı"nın ardından çok anlamlı bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabii ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz, bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat oynadı. Bence her şey çok güzel gitti."
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