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Osmanlıpor, Rize maçına hazırlanıyor
22 Aralık 2016 , 16:33
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Batıkent Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlıkları süren Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Rusescu ile birlikte bu akşam Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek "Yıldızlar Karması" organizasyonunda forma giyecek Erdal Kılıçaslan ve Polonyalı stoper Lukas Szukala katılmadı.
Toplu koordinasyon ile çalışmasıyla başlayan antrenman, 9'a 3 top kapma oyununun ardından çabukluk çalışmasıyla sona erdirdi.
Golcü oyuncu Pierre Webo ve orta saha oyuncusu Adrien Regattin idman bitiminde şut çalışması gerçekleştirdi. Bu futbolcular ayrıca kanatlardan gelen ortalarla da gol vuruşu yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Şanlıurfaspor maçında forma giyen oyuncular ise salonda çalıştı.
Bu arada, başkent ekibinde Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Muhammmed Bayır, Aminu Umar, Adrien Regattin, Musa Çağıran ve Vaclav Prochazka kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
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