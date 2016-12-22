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Salih Uçan o pankart için ne dedi?
22 Aralık 2016 , 23:00
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AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Salih Uçan'ın, 1-0 kazandıkları Menemen Belediyespor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaları Ajansspor.com derledi.
Maç hakkında konuşan Salih, "Tecrübeli ve iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, zor bir maç oldu. Önce hava şartlar. Bn 4 yıl burada yaşadım. Bu kadar soğuk ve rüzgarlı olduğunu hatırlamıyorum. Skor almak önemliydi. Maçı kazanmak istiyorduk, kazandık. İyi oldu bizim için. İkinci golü bulmak istedik açıklar oldu. Hava da rüzgarlıydı Mesafeler uzadı. Rüzgarin da etkisiyle toplar üzerimizden geçti. Bence normal bu" dedi.
Altınordu'nun genç oyuncuların Salih Uçan maskeleri takmasına ve "Yolumuzu açan, Salih Uçan" pankartı açmasına da değinen genç orta saha oyuncusu, "Çok sevindim. Havaalanına da geldiler, süpriz oldu bana da. 2008 yılında Marmarisspor'dan Buca'ya transfer oldum. Ben Buca'dan transfer olduktan sonra, oradaki ekip Altınordu'ya geçti. Kardeşlerim pankart astılar, çok teşekkür ederim. İnşallah hepsi hayallerine kavuşur" ifadesini kullandı.
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