Serdar Taşçı'ya Riekerink vetosu

Galatasaray’ın teknik patronu kendisine önerilen Serdar Taşçı için geniş bir araştırma yaparken, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle 29 yaşındaki oyuncuyu istemediğini yönetime bildirdi. UEFA kriterleri nedeniyle sınırda olan sarı-kırmızılıların maliyeti düşük yerli stoperler için çalışma başlattığı öğrenildi.

Serdar Aziz’in ağır sakatlığı ve Aurelien Chedjou’nun da Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle defans hattını mutlaka güçlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar yerli alternatifleri ön plana çıkardı. İlk olarak Spartak Moskova ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Serdar Taşçı’yla ilgilenen Cim-Bom, 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun sürekli sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Serdar Taşçı’nın kendisine önerilmesi üzerine Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in kapsamlı bir araştırma yaptığı belirlendi.

Hollandalı teknik adamın, “Serdar Taşçı çok önemli bir oyuncu. Ancak Serdar da çok sık sakatlanan bir futbolcu. Böyle bir oyuncu istemiyorum” diyerek bu transferi veto ettiği ortaya çıktı.

Yönetim ile Riekerink arasında gerçekleşen zirvede savunma bölgesine mutlaka transfer yapılmasına karar verilirken alınacak futbolcunun maliyetine de dikkat edilecek.

UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle sınırda olan sarı-kırmızılıların, Türkiye’de kulüpleriyle problem yaşayan ve yeterli şansı bulamayan yerli stoperler için de çalışma başlattığı ifade edildi.