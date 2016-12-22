Talisca ve Aras geri döndü!

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Aras Özbiliz, sakatlıklarından sonra gösteri maçı olmasına rağmen ilk kez yeşil sahaya çıktı.

Sakatlıklarından kurtularak siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başlayan iki futbolcu, yaklaşık 2 ay sonra bu "Şehitlere Sayfı Maçı" adı altında düzenlenen anlamlı organizasyonla sahalara döndü.