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Talisca ve Aras geri döndü!

Tarih22 Aralık 2016 , 22:24

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Talisca ve Aras geri döndü!

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Aras Özbiliz, sakatlıklarından sonra gösteri maçı olmasına rağmen ilk kez yeşil sahaya çıktı.

Sakatlıklarından kurtularak siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başlayan iki futbolcu, yaklaşık 2 ay sonra bu "Şehitlere Sayfı Maçı" adı altında düzenlenen anlamlı organizasyonla sahalara döndü.

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