Trabzonspor'a yeni takım otobüsü

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu, Trabzonspor'a özel olarak hazırlanmış son model Mercedes marka otobüs hediye edecek.

Akyazı'daki yeni stadın önünde Cumartesi günü teslim edilecek otobüsün içinin özel olarak dizayn edildiğini, dışının da görsel olarak hazırlandığını belirten Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, ''Yeni stat ve yeni otobüs ile yeni yılda, Trabzonspor'un eski başarılarla dolu günlerindeki ruhuna ve azmine döneceğine inanıyoruz. Trabzonspor bizim her şeyimiz olmasa bile çok şeyimizdir. Trabzonsporluğun ne demek olduğunu babam ve arkadaşlarının kuruluş yıllarındaki çabalarına çocukluk döneminde şahitlik ettiğim için çok iyi biliyorum. Özlediğimiz başarılara hep birlikte fedakarlık yaparak tekrar kavuşabiliriz" dedi.

(DHA)