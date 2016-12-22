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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Tarih22 Aralık 2016 , 14:22

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Süper Lig'in kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu maçın biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre;

Takımımızın 26 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Saat 20.00’de başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

KATEGORİ

FİYAT

TRİBÜN

BLOK

 

 

 

 

2.Kategori

100,00 TL

VİP

  

3.Kategori

70,00 TL

KAPALI

B-C-F-G BLOKLAR

4.Kategori

50,00 TL

KAPALI

A-D-E-H BLOKLAR

5.Kategori

25,00 TL

MARATON

  

6.Kategori

10,00 TL

KALE ARKASI A-B


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