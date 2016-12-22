- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta
22 Aralık 2016 , 14:22
Süper Lig'in kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu maçın biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre;
Takımımızın 26 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Saat 20.00’de başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
|
KATEGORİ
|
FİYAT
|
TRİBÜN
|
BLOK
|
|
|
|
|
2.Kategori
|
100,00 TL
|
VİP
|
3.Kategori
|
70,00 TL
|
KAPALI
|
B-C-F-G BLOKLAR
|
4.Kategori
|
50,00 TL
|
KAPALI
|
A-D-E-H BLOKLAR
|
5.Kategori
|
25,00 TL
|
MARATON
|
6.Kategori
|
10,00 TL
|
KALE ARKASI A-B
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar