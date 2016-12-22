Yevhen Seleznyov'da mutlu son!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor transfere start verdi.

Shakhtar Donetsk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 31 yaşındaki forvet Yevhen Seleznyov, Karabükspor ile prensipte anlaşma sağladı. Oyuncunun bugün son kez Karabükspor yönetimiyle masaya oturacağı, 2,5 yıllık sözleşme imzalacağı belirtildi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Öte yandan, bu sezon Shakhtar'da 2'si ilk 11 7 maça çıkan 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncu 2 kez rakip fileleri havalandırdı.