Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor'u 5-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, "Bazen taraftarımız bizi izlerken çok mutlu olmuyor ama biz, oyuncuların yüreğiyle ortaya koyduğu mücadeleden memnunuz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yanal, bu tip müsabakalarda konsantrasyon sorunu yaşamamaları gerektiğini belirterek, "Gümüşhanespor maçında bunu yaşadık. Takım olmak meşakkatli iş. Buna sonuçların yardım etmesi, oyuncuların kişisel özellikleri ve birçok şeyin katılması gerekiyor. Kulübün fiziksel şartlarının da bu konuda yükselmesi biraz zaman alıyor." ifadelerini kullandı.

Yanal, devre arasından önce iki maç daha oynayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Sonrasında transfer dönemi yaşayacağız. Bizi zor günler bekliyor. Genç oyuncularımızın hazır olmaları gerekiyor. Bunun için de çabaya ihtiyaç var. Bu sıcaklığı görüyorum. Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Mustafa Yumlu da Trabzonlu. Bu kadar çok yerli oyuncuyu Kayseri'de, Samsun'da ya da bir başka yerde göremiyorsunuz"

Yanal, futbolcuların ellerinden geleni yaptığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa Akbaş'ın kafa tasında üç kırıkla 90 dakikayı tamamlaması bir risk. Bazen taraftarımız bizi izlerken çok mutlu olmuyor ama biz, oyuncuların yüreğiyle ortaya koyduğu mücadeleden memnunuz. Herkes elini taşın altına koyabilecek kadar yürekli ve cesur. Genç oyuncularımız geliyor. Kadromuzda birkaç tane var. Altyapıdan da geliyor ama biraz zamana ihtiyaç var. Uzun vadede düşünmek gerekiyor. Abdülkadir'in önünde çok büyük bir zaman dilimi var ama Yusuf Yazıcı neredeyse yaklaştı. Önümüzdeki süreçte bizi sıkıntılı günler bekliyor. Bunun içinde sabır ve sükunete ihtiyacımız var."

"Futbolun barış diliyle teröre gönderme yapıyoruz"

Ersun Yanal, uzun zamandır maçlara saygı duruşu ile başlandığını anımsatarak, "Çok kaybımız var, üzülüyoruz. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbolun barış dilini kullanarak teröre gönderme yapıyoruz. Önümüzde oynayacağımız maçlar var. En azından burada kardeşçe ellerimizi birbirine uzatalım ve barış içinde olalım. Futbolun diliyle barış ve kardeşliğe el uzatalım. Oynayacağımız rakibimiz Fenerbahçe ya da kim olursa olsun bu kardeşliği sürdürelim." diye konuştu.

Birlik ve beraberlikle yaşanan sürecin üstesinden gelineceğini dile getiren Yanal, şunları söyledi: "Birbirimizi çukura düşürmeye, tuzak kurmaya, hile yapmaya gerek yok. Zaten düşmanlarımız fazlaca tuzak kuruyor. Yan yana ve omuz omuza bu süreci geçelim. Sahada her şey olabilir. Oyunun kuralları içerisinde sonuna kadar mücadele edelim. Herkes kazanmak isteyecek. Oyunun son düdüğü çaldığında kimse birbirinin burnunu kanatmasın, onurunu kırmasın, kalbini incitmesin"

Tribünleri provokasyondan uzak olmaya davet eden Yanal, ülkenin barış ve huzura ihtiyacı olduğunu, bu nedenle de herkese büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Yanal, Yusuf Yazıcı'nın başka bir kulübe transferiyle ilgili bir soruya ise böyle bir durumun gerçeklik taşımadığını sözlerine ekledi