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Beşiktaş, devreye galip girmek istiyor
23 Aralık 2016 , 12:25
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da ağırlayacak.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.
Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılarda cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, Gaziantepspor karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano Correia ise yarın forma giyemeyecek.
- Hutchinson ceza sınırında
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor.
Geride kalan 15 haftada 3 sarı kart gören Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
- Talisca sürpriz yapabilir
Ayak tarak kemiğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Anderson Talisca, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Gaziantepspor maçında forma giyebilecek. Bir süredir antrenmanlara devam eden Brezilyalı oyuncu, "Şehitlere Saygı" organizasyonunda sahaya çıkmıştı.
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