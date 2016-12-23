Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Tarih23 Aralık 2016 , 12:44

Yorum
Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında dün akşam sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba