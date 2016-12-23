Beşiktaş ile Gaziantepspor 61. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde yarın 61. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı.

- Gaziantepspor 7 maçtır kazanamıyor

Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı.

Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.

Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.

- İstanbul'daki maçlar

İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın rakibine belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Gaziantepspor'a yalnızca 2 kez boyun eğdi.

Beşiktaş, İstanbul'daki 27 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakip fileleri 59 kez havalandırdı, kalesinde 21 gol gördü.

- Kocaeli, Antalya ve Ankara'daki maçlar

Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla Gaziantespor ile yaptığı 3 maçı İstanbul dışında oynadı.

İki takım arasında 2004-2005 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken maç, İnönü Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynandı ve Gaziantepspor 4-3 kazandı.

2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'daki Mardan Antalyaspor Stadı'nda seyircisiz yapılan karşılaşma 1-1 bitti.

Vodafone Arena'nın yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda yapılan müsabaka da 1-1 sona erdi.

- Son 10 maç

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında yapılan son 10 lig maçının sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2011-2012 Gaziantepspor-Beşiktaş 0 - 0

Beşiktaş-Gaziantepspor 3 - 2

2012-2013 Gaziantepspor-Beşiktaş 3 - 2

Beşiktaş-Gaziantepspor 1 - 1

2013-2014 Beşiktaş-Gaziantepspor 2 - 0

Gaziantepspor - Beşiktaş 1 - 2

2014-2015 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş - Gaziantepspor 1 - 1 (Ankara'da oynandı)

2015-2016 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 4

Beşiktaş - Gaziantepspor 4 - 0