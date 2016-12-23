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Beşiktaş ile Gaziantepspor 61. maça çıkıyor
23 Aralık 2016 , 11:18
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde yarın 61. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı.
- Gaziantepspor 7 maçtır kazanamıyor
Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.
- En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı.
Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.
Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.
- İstanbul'daki maçlar
İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın rakibine belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Gaziantepspor'a yalnızca 2 kez boyun eğdi.
Beşiktaş, İstanbul'daki 27 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakip fileleri 59 kez havalandırdı, kalesinde 21 gol gördü.
- Kocaeli, Antalya ve Ankara'daki maçlar
Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla Gaziantespor ile yaptığı 3 maçı İstanbul dışında oynadı.
İki takım arasında 2004-2005 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken maç, İnönü Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynandı ve Gaziantepspor 4-3 kazandı.
2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'daki Mardan Antalyaspor Stadı'nda seyircisiz yapılan karşılaşma 1-1 bitti.
Vodafone Arena'nın yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda yapılan müsabaka da 1-1 sona erdi.
- Son 10 maç
Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında yapılan son 10 lig maçının sonuçları şöyle:
Sezon Maç Sonuç
-------------- ------------------------------- -------
2011-2012 Gaziantepspor-Beşiktaş 0 - 0
Beşiktaş-Gaziantepspor 3 - 2
2012-2013 Gaziantepspor-Beşiktaş 3 - 2
Beşiktaş-Gaziantepspor 1 - 1
2013-2014 Beşiktaş-Gaziantepspor 2 - 0
Gaziantepspor - Beşiktaş 1 - 2
2014-2015 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 1
Beşiktaş - Gaziantepspor 1 - 1 (Ankara'da oynandı)
2015-2016 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 4
Beşiktaş - Gaziantepspor 4 - 0
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