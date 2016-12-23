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Beşiktaş ile Gaziantepspor 61. maça çıkıyor

Tarih23 Aralık 2016 , 11:18

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Beşiktaş ile Gaziantepspor 61. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde yarın 61. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı.

 

- Gaziantepspor 7 maçtır kazanamıyor

 

Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.

 

- En farklı skorlu galibiyetler

 

Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı.

Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.

Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.

 

- İstanbul'daki maçlar

 

İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın rakibine belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Gaziantepspor'a yalnızca 2 kez boyun eğdi.

Beşiktaş, İstanbul'daki 27 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakip fileleri 59 kez havalandırdı, kalesinde 21 gol gördü.

 

- Kocaeli, Antalya ve Ankara'daki maçlar

 

Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla Gaziantespor ile yaptığı 3 maçı İstanbul dışında oynadı.

İki takım arasında 2004-2005 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken maç, İnönü Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynandı ve Gaziantepspor 4-3 kazandı.

2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'daki Mardan Antalyaspor Stadı'nda seyircisiz yapılan karşılaşma 1-1 bitti.

Vodafone Arena'nın yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda yapılan müsabaka da 1-1 sona erdi.

 

- Son 10 maç

 

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında yapılan son 10 lig maçının sonuçları şöyle:

 

   Sezon                       Maç                       Sonuç

--------------    -------------------------------        -------

2011-2012    Gaziantepspor-Beşiktaş       0 - 0

                     Beşiktaş-Gaziantepspor       3 - 2

2012-2013    Gaziantepspor-Beşiktaş       3 - 2

                     Beşiktaş-Gaziantepspor       1 - 1

2013-2014    Beşiktaş-Gaziantepspor       2 - 0

                     Gaziantepspor - Beşiktaş     1 - 2

2014-2015    Gaziantepspor - Beşiktaş     0 - 1

                     Beşiktaş - Gaziantepspor     1 - 1 (Ankara'da oynandı)

2015-2016    Gaziantepspor - Beşiktaş     0 - 4

                     Beşiktaş - Gaziantepspor     4 - 0

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