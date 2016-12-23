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Beşiktaş-Gaziantepspor maçı ertelendi!
23 Aralık 2016 , 14:55
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş U21 takımının Gaziantepspor U21 takımıyla yapacağı maç, rakip takmın İstanbul'a gelememesi sebebiyle ertelendi.
Beşiktaş ile Gaziantepspor U21 takımlarının maçı, Gaziantepspor U21 takımının İstanbul'a gelememesi sebebiyle ertelendi.
Konuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
U-21 Takımımızın 24 Aralık Cumartesi günü 13.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Gaziantepspor ile oynayacağı U-21 Süper Lig Grubu müsabakası, misafir takımın yol güzergahındaki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.
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