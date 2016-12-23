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Bursaspor kupada 2 sakat verdi
23 Aralık 2016 , 10:35
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü müsabakasında karşılaştığı Aydınspor 1923 maçında 2 sakat daha verdi.
Yeşil beyazlı takımın deplasmanda oynadığı Aydınspor 1923 maçında sakatlar kervanına İsmail Konuk ve Merter Yüce’de eklendi. Bursaspor'da sezon başında Şamil Çinaz, Emre Taşdemir, Deniz Yılmaz ameliyat olmaları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Sezonun başlamasıyla birlikte Bursaspor'da sakatlıklar da giderek artmaya başladı.
Şamil Çinaz’ın ikinci ameliyatı geçirmesinin ardından, Tomas Sivok, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Sane takımdaki yerlerini alamıyordu. Aydınspor 1923 karşılaşmasında Adnan Menderes Stadı’nın kötü zemini nedeniyle stoper İsmail Konuk ile ön libero olarak görev yapan Merter Yüce de zeminin azizliğine uğrayıp sakatlık geçirdi. İsmail Konuk’un durumunun ciddi olduğu, Merter’in ise pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.
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