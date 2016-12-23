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Carole'a verilen söz tutulmadı

Tarih23 Aralık 2016 , 08:45

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Carole'a verilen söz tutulmadı

Yıllık 700 bin euro kazanan Carole'a verilen 'zam' sözü sezon sonuna bırakıldı. 

Carole'un ücretini 1 milyon euro'ya çıkarıp sözleşmesini de uzatmak isteyen yönetim, Chedjou'nun takımda kalması ve bütçede yer açılamaması nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı..

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