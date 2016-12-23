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Eduardo Vargas mesaj yolladı

Tarih23 Aralık 2016 , 09:11

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Eduardo Vargas mesaj yolladı

Kadrosunu bir hücumcuyla takviye etmeyi planlayan Galatasaray’a, Şili’nin 26 yaşındaki forveti Eduardo Vargas’tan mesaj geldi.

Kadroya giremediği Hoffenheim’la yolları ayırmak için adeta gün sayan yıldız futbolcunun, kendisiyle yakından ilgilenen Sarı-Kırmızılılar’a menaceri vasıtasıyla haber yollayarak, “Galatasaray’da yeni bir sayfa açabilirim. Transferim için her türlü şartı konuşmaya hazırım” dediği öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, bu oyuncuyu da kiralama yöntemiyle renklerine bağlamayı planlıyor.

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