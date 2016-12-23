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Eren'in derdi çok!
23 Aralık 2016 , 11:32
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'da gol kısırlığı yaşayan Eren Derdiyok'un gol sıkıntısı sürüyor. İsviçreli futbolcu Podolski'nin sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayacak.
Galatasaray kariyerine harika bir başlangıç yapan Eren Derdiyok, ilk 5 haftada 5 gol atmıştı. Ancak kalan 10 maçta sadece bir kez fileleri havalandırabilen İsviçre asıllı futbolcu, forma giydiği 3 kupa maçında da gol atamadı. Formasını Lukas Podolski'ye kaptıran Eren, Alman yıldızın sakatlığı nedeniyle Alanya karşısında da sahaya ilk 11'de çıkacak.
CHEDJOU İKİLEMİ
Transferini gündeme alan sarı-kırmızılılar, Chedjou'yu sezon sonuna kadar elde tutmayı düşünüyor. Fransız yıldızla yapılan görüşmede “İyi oyna, takımda kal” denildi.
GALATASARAY’IN EN BÜYÜK SORUNU
Oynadığı son 125 resmi maçın 101'inde kalesinde gol gören Galatasaray’ı, Fernando Muslera da kurtaramadı. 2.5 senede gelen hiçbir teknik adamgözle görülen bu probleme çare bulamadı
Golcü sorununu çözen Galatasaray, savunmadaki problemlere bir türlü çare bulamadı. Roberto Mancini'nin görevden ayrılmasından sonra takımbaşına getirilen Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve son olarak de Jan Olde Riekerink sarı-kırmızılılara savunma yapmayı öğretemedi. Bu süreçte Claudio Taffarel ve Orhan Atik de geçici olarak 6maçta Galatasaray'ın başında sahaya çıkmıştı.
MANCINI'DEN SONRA!
Son oynanan 125 resmimaçın 101'inde sarı- kırmızılı takımkalesinde gol gördü.Üstelik Fernando Muslera gibi dünya çapında önemli bir ismin kalesini korumasına karşın. Son olarak Mancini yönetiminde maç başına 0.8 gol yiyen Galatasaray, geçen 2.5 senelik dönemde 1'in altına hiç düşemedi. Riekerink gözle görülen bu soruna çare olamazken, sarı-kırmızılılar bu sezonki 20 resmi maçta 20 gol yedi.
Amk
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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