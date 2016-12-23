Galatasaray'ın Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Alanyaspor maçı öncesin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"İlk yarının son maçından önce 3. sıradayız. Amacımız lider olmaktı. Bundan sonrasına dair iyi mesaj vermek adına önemli bir maç.



Eto'o gelecek şekilde bir ifade kullanmadım.



Transfer ve sözleşme konularında toplantılar yapıyoruz. Hazırlıksız yakalanmamak için görüşmeler yapıyoruz. Finansal kısıtlamamız var bu kısıtlama içerisinde kalmayı başarabilirsek; stoper için transfer yapabiliriz. Chedjou, Afrika Kupası'na gidecek. Serdar sezonu kapattı. De Jong, Ajax'ta stoper oynamıştı. Eksik oyuncularımız nedeniyle onu bu bölgede düşünebiliriz.



Daha iyi bir yerde olabilirdik. Oyun anlamında bazı eksikliklerimiz var. Top hakimiyeti ve geçişler açısından iyiyiz. Ama pozisyon üretmekte sıkıntımız var. Sezona iyi başladık. Daha sonra kötü bir döneme girdik ve sonra yine toparladık. Birlikte olduk ve ayağa kalktık.



Değişikliklerim eleştirilebilir. Ama bazen en iyi 11 ile sahaya çıkarsınız ve değişiklik yapmak zorunda kalmazsınız."