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"Eto'o takas yoluyla olabilir"
23 Aralık 2016 , 14:10
Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi güncelliğini korurken, bu konuda Kamerunlu yıldızın Antalyaspor'a kazandırılmasında inisiyatif kullanan FIFA menajeri Özkan Doğan önemli açıklamalar yaptı.
ETO'O BEŞİKTAŞ'A GELİYOR MU?
Ajansspor'a açıklama yapan Doğan, "Eto'o tanıdığım en karakterli oyunculardan bir tanesi. Çok iyi bir sporcu. Beşiktaş'a transferi konusunda net bir şey söyleyemem; belki takas yoluyla düşünülen formüller vardır" dedi.
MARIO GOMEZ?
Mario Gomez'in Beşiktaş'a transferinde de rol oynayan Özkan Doğan, "Bizim ülkemiz kişilerden daha önemlidir. Gomez, terörü bahane ederek Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi. Beşiktaş'ı istememesi gibi bir şey söz konusu değil. Beşiktaş, Wolsfburg'tan daha daha büyük bir kulüp. Sneijder, Eto'o gibi kariyeri ondan daha büyük futbolcular Türkiye'de oynamaya devam ediyor. Gomez gelmek istemedi; bu nedenle dönüşünün zor olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
SPARTAK'LA ANLAŞMALARI GEREK
Spartak Moskova'da oynayan gurbetçi futbolcu Serdar Taşçı'nın da temsilciliğini alan Doğan, "Serdar'la ilgili durum son derece açık. Elit stoperler arasında. Türkiye'ye gelebilir. Spartak'la kim anlaşırsa o kulübe gider. Önemli olan kulüplerin anlaşması" dedi.
Özkan Doğan, Ömer Ali Şahiner konusunda Konyaspor ve Trabzonspor arasındaki görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.
Bu arada, Trabzonspor'un başarılı orta sahanın transferi konusunda Konyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Özgür Sancar - Ajansspor
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