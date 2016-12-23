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Gökhan İnler 11'e dönüyor
23 Aralık 2016 , 08:54
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Kasımpaşa maçında kızağa çekilen Gökhan İnler, kupadaki Bolu mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuyu yarınki Gaziantepspor karşılaşmasında da sahaya sürecek.
Kasımpaşa maçında kızağa çekilen Gökhan İnler, kupadaki Bolu mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkmıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuyu yarınki Gaziantepspor karşılaşmasında da sahaya sürecek.
Hafta içinde yaptığı açıklamada kesinlikle teknik heyetle bir problem yaşamadığını söyleyen gurbetçi yıldız, orta sahanın merkezinde Atiba’nın partneri olacak. Önlerinde ise Oğuzhan’ın görev yapması bekleniyor. İleri uçta Cenk Tosun’u, sağ kanatta Quaresma’yı oynatacak olan Şenol Güneş, sol kanatta kime formayı vereceğini henüz karar verebilmiş değil.
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