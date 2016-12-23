İşte Galatasaray'ın asıl sorunu

Performansı beğenilmeyen sarı kırmızılı takımdaki problem ortaya çıkarıldı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerin de kendilerinden fazla gol atması, yönetim ile Riekerink’in tezini doğruladı.

OYNADIĞI futbol ve ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarına hedef olan Galatasaray’da problem teşhis edildi... Takımın son durumunu Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile birlikte değerlendiren sarı kırmızılı yönetim, “Ne oldu bize, nerede hata yapıyoruz?” sorusuna yanıt aradı.

Görüşme sonrası, “Pozisyona girmekte zorlanıyoruz, organize olamıyoruz, gol atamıyoruz” tespiti yapıldı.

“OYUNU RAKİP SAHAYA YIKAMIYORUZ”

Sarı kırmızılı yöneticiler, bir anlamda taktiksel sorunları masaya yatırdı. Bunun için de Riekerink ile görüşme yapıldı. Hollandalı, “Artık pozisyona zor giriyoruz. Gol atamıyoruz. Yediğimiz gol sayısı çok değil ancak esas sıkıntımız oyunu rakip sahaya yıkıp skor üretme konusunda. Artık çözüm üretmeli” dedi.

DEVRE ARASI BEKLENİYOR

Yöneticiler de zirve ekipleri içinde en az gol atan takım olduklarını belitti. Nitekim Başakşehir, Beşiktaş ve F.Bahçe, G.Saray’dan çok gol attı. Rakiplerin gol sayısı yönetimi de haklı çıkardı. Bu duruma da devre arasında Riekerink’in vereceği rapor sonrası çözüm bulunacak.

Hürriyet