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Martin Caceres'te Muslera farkı

Tarih23 Aralık 2016 , 08:40

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Martin Caceres'te Muslera farkı

Galatasaray ve bonservisi elinde olan Martin Caceres'le ilgili dış kaynaklı bilgiler gelmeye devam ediyor.

İngiliz Chronicle gazetesi, Southampton'ın da istediği Uruguaylı stoper için Galatasaray'ın Fernando Muslera faktörü nedeniyle avantajlı olduğunu yazdı.

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