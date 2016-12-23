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Martin Caceres'te Muslera farkı
23 Aralık 2016 , 08:40
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray ve bonservisi elinde olan Martin Caceres'le ilgili dış kaynaklı bilgiler gelmeye devam ediyor.
İngiliz Chronicle gazetesi, Southampton'ın da istediği Uruguaylı stoper için Galatasaray'ın Fernando Muslera faktörü nedeniyle avantajlı olduğunu yazdı.
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- Galatasaray
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