Quaresma kafa karıştırdı

Beşiktaş'ta basın sözcüsü Metin Albayrak, Ricardo Quaresma ile anlaşmaya yakın olduklarını müjdelerken Portekizli'nin cephesi ikircikli davranıyor.

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma krizi yaşanıyor. İtalya'dan Inter, Çin'den Shanghai Shenhua, İspanya'dan Sevilla'nın radarında olan yıldız oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler var. Siyah-beyazlıların yöneticisi Metin Albayrak, “Taraftara, Quaresma konusunda yeni yıl müjdesi verebiliriz. Oyuncumuz ile yılbaşı dönüşü iki artı bir yıllık yeni sözleşme imzalamayı düşünüyoruz” diyerek yıldız isimle nikah tazeleyeceklerini söyledi.

Ancak Albayrak'ın söylediklerinin aksine Quaresma'nın menajerinden, “Henüz bir anlaşma yok” çıkışı geldi. Portekizli yıldızın, durumu yarın belli olacak. Deneyimli yönetici ayrıca ara transferde alınacak isimlerin de imzalarını yüzde 80 tamamladıklarını belirtti.

Siyah-beyazlıların basın sözcüsü, “Taraftarlarımız rahat olsun. İnce eleyip sık dokuyoruz” diye konuştu.

RAKITSKIY BAŞKA BAHARA



Başkan Fikret Orman'ın çok beğendiğini açıkladığı Shakhtar Donetsk'li oyuncudan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi

Ara transferde hücum hattının yanısıra savunmasını da güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta ilk gündeme gelen isim Shakhtar Donetsk'li Yaroslav Rakitskiy oldu. Başkan Fikret Orman'ın “Çok beğendiğim bir oyuncu. İzliyoruz” dediği 27 yaşındaki isim için pazarlıklar tıkandı. Ukrayna temsilcisinin bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro'da ısrar etmesinin ardından Finansal Fair Play konusunda hassas olan siyah-beyazlılar, görüşmeleri dondurdu. Tarafların sezon sonunda bir kez daha bir araya gelecekleri öğrenildi.

Amk