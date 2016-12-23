Ryan Babel Beşiktaş için yola çıktı

Beşiktaş'ın devre arası transferi için anlaşma sağladığı Ryan Babel cumartesi günü İstanbul'da olacak.

Hollandalı yıldız, Deportivo'nun Betis'i 3-1 yendiği maçın ardından Galiçya ekibinden ayrıldığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu, yarın İstanbul'da olacak.

Ara transferin en hareketli ekiplerinden biri olması beklenen Beşiktaş, ilk bombayı patlattı. Siyah- beyazlılar, İspanya'nın Deportivo takımında oynayan Hollandalı Ryan Babel ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki yıldız önceki gün takımına, bir de gol attığı 3-1'lik R.Betis kupa mücadelesinin ardından veda etti. Babel'in yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aydınspor 1923, Süper Lig'in güçlü takımlarından Bursaspor'u mağlup etmeyi başardı: 1-0. Evinde daha önce kupada Süper Lig'den Antalyaspor'u eledikten sonra grupta Akhisar'a yenilmeyen Aydın'ın golünü 17'nci dakikada Reşo attı. Siyah-beyazlıekipte Amed'de forma giyen ağabeyi Şehmus Özer'i trafik kazasında kaybeden futbolculardan Nezir, forma giymedi.



Ryan Babel'in Beşiktaş'a transferini yayıncı kuruluş Digiturk'ün de sahibi olan BeIN Sport da son dakika haberi olarak duyurdu. Hollandalı yıldız, daha önce Spor Toto Süper Lig'de 2013-15 sezonları arasında Kasımpaşa formasını giymiş ve çıktığı 59 maçta 14 gol atmıştı. Deneyimli oyuncu, sezon başında transfer olduğu Deportivo'da ise 12 karşılaşmada 5 golle taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Sözcü