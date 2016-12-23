Samuel Eto'o, Beşiktaş ile anlaştı!

Beşiktaş devre arası transfer döneminin en büyük bombasını patlattı. Siyah Beyazlılar Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samul Eto'o ile anlaşma sağladı. Sezon başında da Eto'o ile temas kuran fakat sonuç alamayan siyah beyazlılar Ocak ayı için el sıkıştı.

Aboubakar'dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş, forvet hattını dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto'o ile dolduruyor. Yıldızlar Karması maçında görev almak için İstanbul'a gelen Kamerunlu golcü ile yapılan son görüşmede anlaşma sağlandı.

Samuel Eto'o sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek.

Ligde lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ardından bu yıl da mutlu sona ulaşmak için düğmeye bastı.

Kadrosunda önemli yıldızları barındıran siyah beyazlılar, Antalyaspor forması giyen 35 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o'nun işini bitirdi.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'a transfer olup tüm dünyada ses getiren yıldız golcü 1.5 sezondur Akdeniz ekibinde forma giyiyor.

Eto'o geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta 20 gole imza attı. Eto'o bu sezon geride kalan 15 maçın 12'sinde forma giyerken 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Samuel Eto'o kimdir?

10 Mart 1981'da Douala'da dünyaya gelen Eto'o kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın dev takımlarda top koşturdu. Eto'o kariyeri boyunca 12 kupa zaferi yaşarken, 1999-2000'de Real Madrid, 2005-2006 ve 2008-2009'da Barcelona, 2009-2010'da Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Kamerunlu golcü oyuncu ayrıca 2010 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nu Inter formasıyla yaşamıştı.

(GoalBien)