Serdar tamam, Popov sırada!

Başkan Usta, uzun zamandır peşinde oldukları Popov ve Serdar Taşçı için dün Rusya’ya çıkarma yaptı. 29 yaşındaki stoper tamam, Bulgar orta sahada da küçük detaylar kaldı

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta dün Rusya'ya çıkarma yaptı. Usta, Moskova'ya iner inmez 29 yaşındaki Bulgar orta saha İvelin Popov ile yine 29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı'nın transferi için Spartak Moskova kulübü ile masaya oturdu. İki oyuncu için para artı takas teklifinde bulunan başkan, Serdar transferinde mutlu sona ulaştı. Spartak Moskova ile sözleşmesi 2017'de bitecek olan Serdar'ın Trabzonspor'a gelmek istediği biliniyordu.

Rus ekibi ile şu ana kadar 53 maça çıkan ve 3 gol atan 1.86 boyundaki savunmacı, büyük bir aksilik çıkmazsa devre arasında bordo-mavili formayı giyecek. Bir dönem Gaziantepspor'da da forma giyen bu sezon 14 maçta 2 gol atıp, 2 de asist yapan Popov'da da çok olumlu gelişmeler var. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Usta'nın Rus kulübü yetkilileri ile bugün bir kez daha görüşeceği ve Popov'un da işini bitireceği belirtiliyor.



Fotomaç