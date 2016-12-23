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Sosa, Çebi'yi davet etti!

Tarih23 Aralık 2016 , 10:31

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Sosa, Çebi'yi davet etti!


Sezon başında Milan'a transfer olan Sosa, Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi'yi düğününe davet etti.

Milan yönetimi tarafından kendisine takım bulması istenen Sosa, haftaya çarşamba günü Carolina Alurralde ile dünya evine girecek.
 
Arjantinli oyuncu, 28 Aralık'ta yapılacak nikahına Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi'yi davet etti. Güney Amerika'da transfer görüşmeleri yapan Ali Naibi'nin de, Sosa'nın nikahına katılması bekleniyor.
 
(Fotomaç)

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