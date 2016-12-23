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Spartak Serdar'a servet istedi
23 Aralık 2016 , 09:31
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı’nın, kulübü Spartak Moskova’dan ayrılmayı düşündüğü ancak kulübünün inanılmaz bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.
Rus basınının iddiasına göre, Spartak Moskova, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncusu için Trabzonspor’dan 3 milyon Euro talep etti.
Bordo-Mavili yöneticilerin de 6 aylık süreç için fiyatı fazla bulduğu ve görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.
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- Trabzonspor
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