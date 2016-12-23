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Süper Lig'de Stoch yarışı!
23 Aralık 2016 , 09:33
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- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü.
Skrtel’in transferinde önemli bir rol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, takımda kalmayı başarmıştı ancak verilen şansı iyi kullanamadı. Bir türlü Advocaat’ın gözüne giremeyen ve kulübeye mahkum olan kanat oyuncusu için Süper Lig kulüpleri adeta sıraya girdi.
Geçtiğimiz sezon Stoch’u kiralık olarak oynatan Bursaspor’un yanı sıra Kasımpaşa, Gaziantep ve Akhisar Belediye’nin de bu futbolcu için Fenerbahçe’ye kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler henüz bu tekliflere yanıt vermedi.
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