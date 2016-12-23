Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bir ilk!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek olan Ankara Bölgesi Hakemi Ali Palabıyık ilk kez iki takım arasında oynanacak olan bir karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan’ın yapacak.

Hakem Ali Palabıyık, hakemlik kariyeri boyunca Trabzonspor’un 10, Fenerbahçe’nin ise 11 maçını yönetti. Ali Palabıyık’ın yönettiği 10 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, söz konusu maçlarda Trabzonsporlu futbolculara 32 sarı kart ve 3 de kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe ise Palabıyık’ın yönettiği 11 maçta 5 galibiyet ve 3’er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli futbolcular 31 sarı kart ve 5 ‘de kırmızı kart gördü.

Tansiyon düşmüyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık’ı zorlu bir görev bekliyor. 42 yılı bulan Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde tansiyon hiçbir zaman düşmüyor. İki takım arasında son 2 yıl içinde oynanan iki maç ise tamamlanamadı. 10 Mart 2014’de ve 24 Nisan 2016’da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların bitiş düdüğünün çalınamadığı düşünüldüğünde iki takım arasında oynanacak olan bir maçta ilk kez düdük çalacak olan Ali Palabıyık’ı zor bir akşam bekliyor olacak.

Amk