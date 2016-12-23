- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yaroslav Rakitsky bitiyor
23 Aralık 2016 , 09:42
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Başkan Fikret Orman, stoperdeki 1 numaralı hedefi Yaroslav Rakitsky için görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. Beşiktaş rakamı 3.5-4 milyon Euro’ya kadar çıkartırken, Shakhtar Donetsk’in inadı kırılıyor.
Yıllardır stoper sorununa bir çare bulamayan ve geçici çözümlerle ilerlemeye çalışan Beşiktaş bu krizi kökünden bitirmek için arayışlara başlamıştı. Başkan Fikret Orman, 4 kez canlı olarak izlediği Yaroslav Rakitsky’de kesin karar kıldı.
27 yaşındaki stoperi çok beğenen ve teknik direktör Şenol Güneş’ten de olumlu rapor alan Orman, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, “5 senedir savunmada sıkıntı var. Bu sefer alıyorsak en iyisini alalım” demişti. Rakitsky konusunda Shakhtar Donetsk ile kıran kırana pazarlık yapan Başkan Orman, fiyatı 3.5-4 milyon Euro’ya kadar çıkarttı. Sezon sonunda bitecek UEFA kısıtlaması nedeniyle oyuncuyu ilk etapta kiralık gibi gösterecek olan Beşiktaş, sezon bitiminde ise paranın tamamını ödeyecek.
6 milyona düştüler
En başta kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Shakhtar’ın inadı kırılırken, Ukrayna temsilcisi 6 milyon Euro’ya kadar indi. Beşiktaş, 11 sene Shakhtar’ı çalıştıran eski hocası Lucescu’yu da devreye sokarken, transferi kısa zamanda bitirmek için tüm kozları oynuyor
Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar