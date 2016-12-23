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"Yaşananları unutun"
23 Aralık 2016 , 08:48
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Advocaat, oyuncularından Trabzon deplasmanında geçmiş yıllarda yaşanan olayları akıllarından çıkarmalarını isteyerek, “Çok önemli bir maç oynayacağız. Sadece futbola odaklanmalıyız” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ilk yarının son maçı olan Trabzonspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu deplasman maçı öncesi oyuncularıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor.
69 yaşındaki teknik adamın en büyük çekincesi ise geçmiş yıllarda Trabzon’daki maçlarda yaşanan olayların futbolcuları etkilemesi. Advocaat, öğrencileriyle yaptığı konuşmada, “Geçmiş yıllardaki maçları aklınızdan çıkarın. Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Sahaya ayak bastığınızda sadece bu mücadeleyi düşünmeniz gerekiyor. İyi bir şekilde odaklanarak, oyun planımıza sadık kalmanız gerekiyor. Aksi takdirde yine bir kayıp yaşarız ve ilk yarıyı kötü bir şekilde bitiririz” ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcı, bu konuda takımın kaptanlarından da yardım istedi. Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Simon Kjaer de takım arkadaşlarıyla benzer konuşmalar yaparak maça motive etmeye çalışacak.
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