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Yasin piyangosu! 3.5 milyon euro...

Tarih23 Aralık 2016 , 10:06

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Yasin piyangosu! 3.5 milyon euro...

Galatasaray'da bu sezon attığı 8 golle dikkat çeken Yasin'e sürpriz bir talip çıktı

GoalBien.com'un haberine göre; ünlü Azeri menajer Gunel Rusman, Azerbaycan'ın önemli takımlarından Qabala'nın başarılı oyuncuyu istediğini açıkladı.

Rusman, Azerbaycan'ın son dönemde Avrupa'da yankı uyandıran kulüplerinden biri olan Qabala'nın Yasin için 3.5 milyon euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını dile getirdi.

'KAHRAMAN' FUTBOLCU
Yasin Öztekin'in Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının ardından, Gaziantepspor karşısında çevik kuvvet polisleri ile yaşadığı gol sevinci, Azerbaycan'da da büyük yankı uyandırmıştı. Azerbaycan medyası milli futbolcu için "Kahraman Futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

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