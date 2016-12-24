5 maç sonra kale kapalı!

Siyah-beyazlı takım, 5 resmi maç sonra kalesini gole kapattı.

Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta gol yemeyen Beşiktaş, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu süreçte ligde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol yedi.