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5 maç sonra kale kapalı!

Tarih24 Aralık 2016 , 21:57

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5 maç sonra kale kapalı!

Siyah-beyazlı takım, 5 resmi maç sonra kalesini gole kapattı.

Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta gol yemeyen Beşiktaş, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu süreçte ligde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol yedi. 

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