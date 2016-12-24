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5 maç sonra kale kapalı!
24 Aralık 2016 , 21:57
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Siyah-beyazlı takım, 5 resmi maç sonra kalesini gole kapattı.
Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta gol yemeyen Beşiktaş, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu süreçte ligde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol yedi.
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- Beşiktaş
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