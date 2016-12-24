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Beşiktaş zirveye yeniden yaklaştı
24 Aralık 2016 , 21:56
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Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.
Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla farkı azaltma fırsatını iyi değerlendirdi.
Vincent Aboubakar'ın golüyle Gaziantepspor'a 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 35 puana yükselerek Medipol Başakşehir ile puan farkını bire indirdi.
Ligin devre arasına galibiyetle girdi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in devre arasına galibiyetle girdi.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlı takım, 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Güneş'ten savunmada değişiklik
Beşiktaş'ta özellikle Luiz Rhodolfo'nun savunmada ağır kalması sonrası konuk takım oyuncuları, üst üste pozisyon buldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, savunmada verilen açıkların ardından Rhodolfo'nun yerine 71. dakikada Andreas Beck'i oyuna dahil etti. Beck sol bekte görev alırken, bu kanatta maça başlayan Dusko Tosic ise Marcelo Guedes ile stoper mevkisinde oynadı.
Rakibi karşısında önemli pozisyonları değerlendiremeyen Gaziantepspor, ligde 11. yenilgisini alarak 11 puanda kaldı.
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