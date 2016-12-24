Arena'da ilginç anlar!

AJANSSPOR- Beşiktaş taraftarıyla Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Beşiktaş taraftarı maç içinde yerde çok fazla kalan Gaziantepsporlu futbolculara tepki gösterirken eski oyuncuları İbrahim Üzülmez'e dönüp, "İbo takımı ayağa kaldır" tezahüratında bulundu. Daha sonra kadraja giren Üzülmez'in oyuncularına "Kalkın" işareti yaptığı görüldü. Bunun üzerine siyah beyazlı ekibin taraftarları genç teknik adamı alkışladı.