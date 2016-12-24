Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Gaziantepspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, 1-0 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Üzülmez'in açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şöyle;

"İyi bir mücadele bekliyordum. Mücadele ettik. 2-3 hafta öncesine bakarsak mücadele eden bir takım ortaya çıkardık. Beşiktaş'ın baskısını hissettik. Vodafone Arena'da oynamamız gerektiği gibi oynadık. Yakaladığımız 4-5 pozisyon var. Eğer öne geçseydik avantajlı olabilirdik. İşimiz kolay değil. Bu camianın başına geldiysek, ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele verdiler. Gazianetep kentinin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. 4 tane net transfer yapacağız. Bunlar bizim için daha iyi olacaktır. Uzun lig maratonunda en az 2 iyi stopere ihtiyacımız var. Herkes bize inansın. Bu takım 2. yarı çıkışa geçecektir. Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."