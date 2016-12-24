Atiba: ''Devreye 3 puanla girmek...''

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Atiba Hutchinson, 1-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıkmalarda bulundu.

"Kolay olmadı. Antep iyi organize olan bir takım. Bize zorluk çıkardılar. Bazı pozisyonları değerlendiremedik. Devre arasına 3 puanla girmek önemliydi.

Kanada'da toplam 5. kez yılın futbolcusu seçilmesi ve ödül alması üzerine: "Çok onur verici bir gündü. Hem Kanada hem de Beşiktaş'taki takım arkadaşlarımın çok büyük katkıları var. Bu başarıya katkı sağlayan tüm takım arkadaşlarım ve kulübüme teşekkür ediyorum."