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Atiba'ya plaket!

Tarih24 Aralık 2016 , 18:58

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Atiba'ya plaket!

AJANSSPOR- Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Kanada'da üst üste 3, toplamda 5. kez yılın futbolcusu seçilen  Atiba Hutchinson'a plaket verdi ve tebrik etti.

Kanada Milli Takımı formasını 73 kez giyen 33 yaşındaki oyuncu 5 gol kaydetti. 

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