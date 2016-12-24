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Başakşehir'de Emre varsa, gol var!

Tarih24 Aralık 2016 , 18:17

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Başakşehir'de Emre varsa, gol var!

Medipol Başakşehir takımı adına bu sezonunun en önemli oyunculardan biri olan Emre Belözoğlu, üstün performansına devam ediyor.

Bu sezon sahada 759 dakika kalan Emre Belözoğlu maç başına ortalama 42 isabetli pas ile bu alanda takımın en başarılı oyuncusu oldu. Emre Belözoğlu'nun sahada kaldığı 759 dakikada 20 gol atan M.Başakşehir takımı tecrübeli oyuncunun oynamadığı 681 dakikada ise 11 gol (61,9 dakika bir gol) atabildi.  Emre Belözoğlu Süper Lig'de bu sezon 2 gol atıp 4 asist yaptı.

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