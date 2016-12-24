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Başakşehir'de sakatlık şoku!

Tarih24 Aralık 2016 , 15:40

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Başakşehir'de sakatlık şoku!

AJANSSPOR - Medipol Başakşehir'de ısınma sırasında sakatlanan Yalçın Ayhan'ın yerine Uğur Uçar forma giyecek.

Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Başakşehir'de, ısınma sırasında bileğinden sakatlanan tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın, 11'den çıkarıldı. Yalçın'ın yerine Uğur Uçar'ın forma giyeceği açıklandı.

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