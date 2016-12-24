Başakşehir'in gol isyanı!

Lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Adanaspor'a konuk oldu. 1-1 sonuçlanan maçta Medipol Başakşehir'in golü ofsayt olarak değerlendirildi.

Mücadelenin 72. dakikasında Marcio Mossoro fileleri havalandırarak Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayı gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasında golü iptal etti. Mossoro'nun golünde yardımcı hakemin yanına giden Göçek bir süre görüşme gerçekleştirdi. Göçek son olarak ise"ofsayt" kararı verdi.

Adanasporlu futbolcular gol kararı sonrasında yardımcı hakemin yanına doğru koşarak kararın yanlış olduğu gerekçesiyle itirazda bulunmuşlardı. Pozisyonda Visca da topa hareketlenirken arkadaki Mossoro fileleri havalandırmıştı.

İşte O pozisyon