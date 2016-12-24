Beşiktaş, Vodafone Arena'da boş geçmiyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantepspor'u 1-0'la geçti. Siyah- beyazlılar bu maçta da Vodafone Arena'da gol atmayı başardı.

Beşiktaş geçen sezon 28. haftada Bursaspor ile oynadığı lig maçında Vodafone Arena'yı açmıştı.

Beşiktaş bu maçla birlikte yeni stadında geride kalan dönemde 15 maça çıktı. Beşiktaş bu maçların tamamında rakiplerine gol atarken (toplam 35 gol) sahadan hiç yenik ayrılmadı. Beşiktaş yeni stadında oynadığı 15 resmi maçın 10 tanesini kazanırken beş tanesini berabere bitirdi.