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Bursaspor'da mesai başladı..
24 Aralık 2016 , 14:23
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Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, daha sonra topla koordinasyon çalışması ve son bölümde yarı sahada taktik oyun ile tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Merter Yüce, İsmail Konuk ve Şamil Çinaz takımdan ayrı koşu yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacakları antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya gidecek.
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