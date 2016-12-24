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Cimbom'un eski gözdesi form tutuyor!
24 Aralık 2016 , 17:26
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Geçtiğimiz sezon Muhsin Ertuğral tarafından Galatasaray'a önerilen fakat geçirdiği ağır sakatlık sonrası sahalardan 10 ay uzak kalan Phakamani Mahlambi tekrar form tutmaya başladı.
Dizinden yaşadığı sakatlıktan 10 ay sonra sahalara dönen 19 yaşındaki oyuncu son 2 lig maçında 2 gol 1 asistle oynayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
Güney Afrika Birinci Ligi ekiplerinden Bidvest Wits FC'de forma giyen hücuma yönelik orta saha, tekrar Avrupa devlerinin radarına girebilir.
Mahlambi'nin sakatlıktan geri dönüşü hakkında açıklamalarda bulunan Güney Afrikalı oyuncunun menajeri Glyn Binkin, sakatlıktan önce Galatasaray ve Benfica'nın onunla ilgilendiğini söylerken, "Bakalım, şimdi iyileşti. Neler olacak göreceğiz. Şu anda onun için en önemlisi dizi ve çevresini yeteri kadar güçlendirip tekrar forma tutmak. %100 hazır olduğunda tekrar takıma girip katkı sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.
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