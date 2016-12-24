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Denizlispor golcüsünü buldu

Tarih24 Aralık 2016 , 20:44

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Denizlispor golcüsünü buldu

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, transfere start verdi. Yeşil-Siyahlılar Antalyaspor'dan ayrılan forvet oyuncusu Ahmet Aras ile prensipte anlaşma sağladı.

Bu sezon Antalyaspor'un 25 kişilik takım kadrosunda yer almayan Ahmet, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Şanlıurfaspor'da kiralık olarak geçirmiş, 17 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırmıştı.

(Denizlispor.Biz)

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